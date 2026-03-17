Frank Ceara celebra el impacto de “Así Bonito”

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“Así Bonito” y más bonito aún se ve el canal de YouTube de Frank Ceara, el que registra más de seis millones de reproducciones de la canción, que compuso y grabó junto al maestro Juan Luis Guerra y que interpretaron, por primer vez juntos, ante el público, el pasado viernes 21 de febrero en el Estadio Cibao, de Santiago.

Frank está que brinca de alegría porque no es usual que los baladistas dominicanos alcancen cifras tan altas en visualizaciones, pero además, desde el primer momento que “Así Bonito” fue lanzada, en mayo del 2025, ha permanecido en Monitor Latino entre los cinco primeros puestos de reproducciones y en las últimas 21 semanas ha ocupado la posición número uno en su categoría.

“Así bonito”, que está incluida en su último álbum “El Saborcito de tu Amor”, es un tema que refleja la belleza del amor, en lo más sublime de su expresión.

Con más de 35 años de carrera, Frank Ceara es un cantautor probado en mercados internacionales, y tiene junto a Juan Luis una de las canciones más hermosas de los últimos tiempos. Sus letras y melodías (pambiche merengue lento y contagioso) exhortan a introducirse a un firmamento sensual, colmado de ternura y conmoción.

En “Así bonito”, Frank contó con los magistrales arreglos musicales de Juan Luis Guerra y Janina Rosado, y la filmación del audiovisual de Jean Guerra.