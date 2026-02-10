Alza su voz
Gabi Desangles: “La epilepsia no es una limitación”
“La epilepsia no es una limitación. No cambia quién eres, cómo sientes ni mucho menos corta tus alas”, afirmó.
En el marco del Día Internacional de la Epilepsia, la comunicadora y actriz dominicana Gabi Desangles compartió un emotivo y valiente testimonio para crear conciencia sobre esta condición neurológica y llamar a una mayor comprensión y respaldo por parte del Estado y la sociedad.
A través de sus redes sociales, Desangles expresó que la epilepsia no define ni limita a quien la padece, destacando que no cambia la esencia de las personas ni debe ser motivo para truncar sueños o capacidades.
“La epilepsia no es una limitación. No cambia quién eres, cómo sientes ni mucho menos corta tus alas”, afirmó.
La también actriz resaltó la importancia del acceso oportuno a la salud, reconociendo que ha contado con los medios necesarios para costear consultas neurológicas, estudios médicos y tratamientos, así como con una red de apoyo compuesta por personas que la cuidan, respetan y aman tal como es.
En su mensaje, Gabi Desangles subrayó que vivir con epilepsia le ha enseñado valores fundamentales como la disciplina, la empatía y la fortaleza, y expresó su deseo de que República Dominicana avance hacia un sistema donde diagnósticos como la epilepsia, la diabetes y otras enfermedades no representen una carga trágica para las familias.
“Me encantaría vivir en un país donde estas condiciones no sean sinónimo de miedo o incertidumbre”, señaló.
Finalmente, la comunicadora reiteró su disposición a responder preguntas y abrir el diálogo, reafirmando su compromiso con la concienciación y la educación sobre la epilepsia, desde una mirada humana, empática y esperanzadora.