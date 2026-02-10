Gabi Desangles: “La epilepsia no es una limitación”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco del Día Internacional de la Epilepsia, la comunicadora y actriz dominicana Gabi Desangles compartió un emotivo y valiente testimonio para crear conciencia sobre esta condición neurológica y llamar a una mayor comprensión y respaldo por parte del Estado y la sociedad.

A través de sus redes sociales, Desangles expresó que la epilepsia no define ni limita a quien la padece, destacando que no cambia la esencia de las personas ni debe ser motivo para truncar sueños o capacidades.

“La epilepsia no es una limitación. No cambia quién eres, cómo sientes ni mucho menos corta tus alas”, afirmó.

La también actriz resaltó la importancia del acceso oportuno a la salud, reconociendo que ha contado con los medios necesarios para costear consultas neurológicas, estudios médicos y tratamientos, así como con una red de apoyo compuesta por personas que la cuidan, respetan y aman tal como es.

En su mensaje, Gabi Desangles subrayó que vivir con epilepsia le ha enseñado valores fundamentales como la disciplina, la empatía y la fortaleza, y expresó su deseo de que República Dominicana avance hacia un sistema donde diagnósticos como la epilepsia, la diabetes y otras enfermedades no representen una carga trágica para las familias.

“Me encantaría vivir en un país donde estas condiciones no sean sinónimo de miedo o incertidumbre”, señaló.

Finalmente, la comunicadora reiteró su disposición a responder preguntas y abrir el diálogo, reafirmando su compromiso con la concienciación y la educación sobre la epilepsia, desde una mirada humana, empática y esperanzadora.