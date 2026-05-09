George Clooney: un símbolo de deseo a los 65

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Más allá de proyectos profesionales y éxito mundial en el cine, George Clooney también es una figura comprometida con las causas sociales y políticas. Y lo es, a través de la Clooney Foundation por Justice, referente de la lucha contra las desigualdades y la defensa de los derechos humanos. Es conocida su implicación en la crisis de Darfur y ha colaborado con la ONU en diversas campañas.

Lo cierto es que muchas cosas han pasado desde que Clooney se colara en nuestras televisiones como médico de la serie ‘Urgencias’. Dos Óscars y varios Globos de Oro, entre otras.

Sobre sus 65 años, asegura que “me gustan mis canas y también mis arrugas”. Algo en lo que coincide con su actual esposa, la abogada libanesa especializada en derechos humanos Amal Clooney, madre de sus dos hijos y con quien presume de no haber discutido en más de una década de matrimonio.

Sus inicios

No lo tuvo fácil al principio. Su primer papel le llegó con un proyecto que no vio la luz. Y aún tuvo que esperar una década, con apariciones puntuales en series como ‘Las chicas de oro’, para deslumbrar como el doctor Douglas Ross, en la producción televisiva que le aupó al estrellato.

Tras el éxito cosechado en la pequeña pantalla, saltó al cine donde protagonizó películas como ‘Un día inolvidable’ o la ya famosa ‘Batman y Robin’.

Posteriormente llegarían ‘Ocean's Eleven’ y sus secuelas, ‘Syriana’ -por la que obtuvo el Óscar al mejor actor de reparto-, ‘Michael Clayton’, ‘Up in the Air’ y ‘The Descendants’.

Como director y guionista fue muy reconocida su labor en ‘Good Night, and Good Luck’, centrada en el periodismo en la era McCarthy, y en ‘The Ides of March’. Y en su faceta de productor, obtuvo el Óscar a mejor película por ‘Argo’, dirigida por Ben Affleck.

Imagen de Nesspreso y Omega

Pero más allá de las cámaras, George Clooney ha desarrollado una intensa carrera comercial que le sitúan como una de las personas mejor remuneradas de la profesión.

Dueño de la productora Smokehouse Pictures, su imagen está asociada desde hace años a marcas de alta gama, como Omega o Nesspreso, de las que es embajador.

En ese sentido, protagonizó asimismo la campaña televisiva del vermut italiano Martini, país al que se siente muy unido, sobre todo después de adquirir una espectacular villa en la localidad de Como, valorada en más de 100 millones de euros.

También posee inmuebles en Los Ángeles, Nueva York, Berkshire (Reino Unido) y en la Provenza francesa.