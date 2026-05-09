Giannina Azar deslumbra en Mónaco con colección “María Antonieta”

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La diseñadora dominicana Giannina Aza r volvió a colocar la moda nacional en escenarios internacionales tras presentar su nueva colección de alta costura “María Antonieta” durante la Feria Gastronómica de Mónaco 2026, una de las actividades benéficas y sociales más exclusivas del principado.

Azar fue invitada oficialmente por el Principado de Mónaco y la Asociación Monegasca Iberoamericana (AMI), entidad organizadora del evento que este año estuvo dedicado a Puerto Rico y a la promoción de su riqueza cultural y gastronómica.

Azar fue invitada oficialmente por el Principado de Mónaco y la Asociación Monegasca Iberoamericana (AMI), entidad organizadora del evento que este año estuvo dedicado a Puerto Rico y a la promoción de su riqueza cultural y gastronómica.

La diseñadora dominicana tuvo a su cargo el cierre de la velada con un desfile concebido especialmente para la ocasión, en el que presentó 25 piezas de alta costura inspiradas en el romanticismo francés y la estética de la corte europea del siglo XVIII. La pasarela contó con la participación de reconocidas figuras, entre ellas la actual Miss Universo, Fátima Bosch.

La colección “María Antonieta” estuvo marcada por el uso de tonos pastel, transparencias, sedas bordadas a mano y detalles artesanales que evocaron elegancia, feminidad y fantasía, elementos característicos del sello creativo de Azar. Además la colección contó con joyas de Gisselle Mancebo y Joud's, abrigos de Abigail Silverio, calzados de Di Iorio Mónaco y estilismo de Giovanni Laguna.

“El desfile fue creado especialmente para la feria y cerró la noche dentro del evento benéfico organizado por el Principado de Mónaco”, expresó la diseñadora, quien recordó que esta no es su primera participación en la prestigiosa plataforma internacional; ya que desde hace tres años también formó parte de la feria cuando la República Dominicana fue escogida como nación homenajeada. Además, agradeció a los organizadores del evento, a las encargadas de logística Carolina Sanabia y Lourdes Madera; y destacó el respaldo de la empresaria dominicana Lissette Guzmán, quien sirvió de enlace entre Puerto Rico y Mónaco para hacer posible este encuentro.

Como parte de la agenda oficial del evento, la diseñadora sostuvo además un encuentro protocolar con Alberto II de Mónaco durante una recepción organizada para invitados especiales y personalidades vinculadas a la feria, donde también recibió un reconocimiento por su trayectoria y sus aportes a la proyección internacional de la moda latinoamericana.

Con esta participación, Giannina Azar continúa consolidando su presencia en importantes escenarios internacionales, llevando la moda dominicana a eventos de alto perfil en Europa y reafirmando el posicionamiento de sus diseños dentro del circuito global de la alta costura.