La Gigi da un paso decisivo en carrera con “Soledad”

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Santo Domingo, RD.- La artista urbana dominicana La Gigi continúa dando pasos firmes en su carrera musical con el lanzamiento de su más reciente EP titulado “Soledad”.

La producción reúne siete temas: “Soledad”, “Cualto”, “Is Todo” (junto a Puyalo Pantera), “Hielo”, “Olvídame”, “Puesta” y “Tóxica”, en colaboración con el colectivo Mapa Negro, mostrando una propuesta que combina sonidos urbanos con matices más personales.

La artista ha desarrollado su carrera bajo la dirección del empresario artístico Juan Luis de Peña, quien también funge como su mánager a través de la compañía Jey Lu Productions, plataforma que ha respaldado su crecimiento dentro y fuera del país.

Además, forma parte de Alofoke Media Group, uno de los principales conglomerados de entretenimiento digital en República Dominicana, lo que ha contribuido a su visibilidad en el mercado.

En su trayectoria reciente, La Gigi ha tenido presencia en actividades vinculadas a Premios Lo Nuestro, de la cadena Univisión, además de realizar una gira de presentaciones en Nueva York, donde conectó con el público de la diáspora dominicana.

A nivel local, la figura que se dio a conocer en redes, mantiene una agenda de presentaciones en distintos escenarios del país.

El EP fue presentado durante un encuentro con medios de comunicación, en la ciudad capital.