“Gracias por hacerme sentir acompañada”: el mensaje de Jennifer Ventura en Miss Universo 2025

La representante dominicana Jennifer Ventura compartió un emotivo mensaje tras su participación en el escenario de Miss Universo 2025, donde destacó la fuerza de los sueños y el valor de la disciplina. “Lo que viví esta noche se queda conmigo para siempre. Estar en ese escenario, escuchar a mi gente, sentir su amor cruzando fronteras… no hay palabras suficientes para describirlo”, expresó en sus redes sociales.

Ventura subrayó que este camino le enseñó a confiar en su voz y en su historia, agradeciendo a quienes la acompañaron incluso en momentos de duda. “Gracias por hacerme sentir acompañada, valorada y vista”, escribió, al tiempo que calificó como el mayor honor de su vida representar a la República Dominicana en el certamen internacional.

Con gratitud y orgullo, la artista aseguró que lo vivido marca apenas el inicio de una etapa más grande en su carrera. “Mis ganas de seguir creciendo apenas comienzan. Gracias Dios”, concluyó, reafirmando su compromiso con su país y con quienes la apoyan desde distintas fronteras.