Las Guerreras del K-Pop regresan a RD con un espectáculo lleno de ritmo y energía

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La energía del K-pop regresa al país con el espectáculo “Guerreras del K-Pop”, una producción que promete conquistar al público con una experiencia llena de ritmo, talento y entretenimiento de alto nivel. El evento se presentará el próximo 10 de mayo en el Auditorio de la Casa San Pablo, bajo la producción de Covi Entertainment y Artística Producciones.

Este emocionante show contará con dos funciones en un mismo día y está diseñado para fans de todas las edades, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar en familia. El espectáculo combina música, baile, voces en vivo, vestuarios llamativos, efectos especiales y coreografías inspiradas en el fenómeno global de Netflix.

De acuerdo con los organizadores, el show promete una puesta en escena vibrante, cargada de coreografías impactantes, efectos audiovisuales de alto nivel y una interacción cercana con el público, brindando una experiencia completa para los fanáticos del género.

Las boletas ya están disponibles a través de la plataforma ticketmax.com.do. Las funciones están programadas para el domingo 10 de mayo a las 5:00 de la tarde y 7:30 de la noche.