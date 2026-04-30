La guía para armar el outfit perfecto inspirado en el estreno de El Diablo se viste a la Moda 2

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

A hora del lanzamiento oficial de la película El diablo viste a la moda en las salas de cine del país, las Gemelas Filpo compartieron sus propuestas de estilo e inspiraron a quienes desean recrear un look icónico sin necesidad de grandes gastos.

Las expertas en moda destacaron que el verdadero estilo no depende de marcas costosas, sino de la intención personal al vestir.

Tomando como referencia el personaje de Andy —quien evoluciona de un estilo desalineado a uno sofisticado—, las Filpo recordaron que muchas personas comienzan sin una identidad definida en la moda, pero pueden construirla con creatividad.

“Todos tenemos piezas básicas en casa que pueden transformarse”, explicaron, sugiriendo combinar un pantalón negro y una camisa blanca con accesorios inesperados, como una corbata, para elevar cualquier atuendo sin complicaciones.

Gemelas Filpo

Además, que para esta fílmica los colores que predominarán son negro, rojo y blanco.

Asimismo, resaltaron la importancia de la moda sostenible, promoviendo el uso de prendas ya disponibles en el clóset y la reutilización como una forma de expresión auténtica.

En ese sentido, defendieron la ropa de paca y el estilo vintage como alternativas valiosas que permiten crear looks únicos y personalizados.

“Ahí está el verdadero estilismo: en reinventar lo que ya tienes y hacerlo tuyo”, afirmaron.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa La Fábrica Radio, transmitido desde el atrio de Downtown Center.

Actores en la premier en otros países

Más sobre el programa

Como patrocinador asociado, Oh! tuvo una participación activa en los principales bloques de moda del programa, llevando su visión fresca y actual al escenario en vivo.

En representación de la revista, estuvo su editora, Lisbeth Calderón, junto al estilista de moda Radhamés Espíritu, quienes lideraron conversaciones clave sobre las tendencias que están marcando el momento.

Durante la transmisión, se abordaron temas que conectan directamente con el estilo de vida actual: desde la evolución de la moda en el ámbito deportivo junto a Marega, hasta el impacto del cabello como elemento esencial en la construcción de identidad estética, en conversación con Marielis Ramos, representante de Hair Plus.

Además, la jornada contó con la participación de invitados especiales del mundo de la moda masculina, como Caramelo y Bulova, quienes aportaron su visión sobre el estilo masculino contemporáneo y enriquecieron la conversación desde una perspectiva más amplia.