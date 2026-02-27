Hombres y mujeres del Gobierno deslumbran en la rendición de cuentas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, celebrada este viernes 27 de febrero en el Congreso Nacional, no solo estuvo marcada por el discurso de rendición de cuentas.

Sino también por la sobriedad, elegancia y respeto al protocolo mostrados por hombres y mujeres que integran el tren gubernamental.

Atendiendo a las disposiciones oficiales del ceremonial de Estado, los funcionarios y funcionarias asistieron al acto vestidos de negro.

Las mujeres se destacaron por la pulcritud y elegancia de sus atuendos, proyectando una imagen de formalidad. tanto en sus trajes como vestidos sobrios que utilizaron para acaparar miradas.

También, la presencia cuidada de los hombres en su vestuario fue impactante para todos los asistentes del evento, así como también en sus redes sociales donde recibieron cientos de piropos.

A continuación, algunas imágenes:

Raquel Arbaje

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña

Ministra de la Mujer, Gloria Reyes

Host de Dominicanas Got Talent Lorenna Pierre

La comunicadora Marianne Cruz González

La comunicadora Isaura Taveras

La diputada del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo Selinée Méndez, destacó por su elegancia y sobriedad durante el acto oficial de Rendición de Cuentas del Presidente Luis Abinader ante el Congreso Nacional, celebrado en conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Para la ocasión, la legisladora representó con orgullo la región del Cibao, luciendo una creación del destacado diseñador santiaguero Rafael Rivero. La propuesta estuvo inspirada en la desconstrucción del traje tradicional masculino, reinterpretado desde una visión femenina contemporánea.

El diseño, confeccionado en crepé de seda italiano negro, representando una silueta atemporal y moderna. El vestido, de mangas largas con gemelos de Larimar y largo midi, incorporó en su parte superior una reinterpretación de la solapa clásica convertida en escote estructurado. Ajustado desde el abdomen hasta la cadera en forma de canesú, culminó en una falda de caída elegante, acentuada con un cinturón del mismo tejido.

La periodista Millizen Uribe

La periodista Milizen Uribe destacó este 27 de febrero en el Congreso Nacional, luciendo un elegante diseño de Carla Ruiz con estilismo de Radhamés Espíritu, en el marco de los actos oficiales por el 182 aniversario de la Independencia Nacional Dominicana.

Uribe es la cara del proyecto Migrantes, una serie documental de 13 capítulos que explora el impacto de distintas comunidades migrantes en la República Dominicana.

La comunicadora Karina Alarcón

La comunicadora dominicana Karina Alarcón estuvo presente en la sexta Rendición de Cuentas del Presidente de la República ante la Asamblea Nacional, acto celebrado en el Congreso Nacional este 27 de febrero.

Para esta importante jornada patriótica, Alarcón lució un diseño de la diseñadora dominicana Carolina Sanz, complementado con zapatos Valentino, apostando por una imagen elegante y acorde a la solemnidad del acto, resaltando tanto el talento local como firmas de prestigio internacional.

Faride Raful, ministra de Interior y Policía

Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo

Diputado Bray Vargas

Kelvin Cruz y David Collado

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón

Sobre la rendición de cuentas

La jornada en el Congreso estuvo marcada por la reunión de la Asamblea Nacional para la tradicional rendición de cuentas presidencial, acto que forma parte del programa oficial de la fecha patria y que reúne a los 222 legisladores, autoridades del Estado y el cuerpo diplomático.

Durante la mañana se dio apertura a la primera legislatura del año y se rindieron honores militares al mandatario, en una ceremonia solemne que reafirma el compromiso democrático y la institucionalidad del país.

En un ambiente de solemnidad, historia y orgullo patrio, la presencia de figuras de la comunicación y la vida pública aportó un toque de elegancia y representación social a una fecha que recuerda la proclamación de la República en 1844 y celebra los valores de libertad y soberanía que definen la identidad dominicana.