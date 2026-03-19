El homenaje que hizo llorar al público y definió toda la gala de los Premios Soberano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Si hubo un momento que marcó la gala y conmovió hasta las lágrimas en los Premios Soberano 2026, fue el homenaje póstumo a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set, protagonizado por la cantante Martha Heredia y el grupo cristiano Barak.

Desde que Heredia entonó el tema “Volveré”, del fenecido merenguero Rubby Pérez, su melodiosa voz puso los pelos de punta a más de uno. Entre el público, Ana Beatriz Pérez, hija menor de Rubby, y Michelle Reynoso, su madre, no pudieron contener las lágrimas, al igual que otros asistentes.

El grupo Barak continuó con la emotiva interpretación, apropiándose del escenario y llenando de solemnidad la ceremonia.

Martha Heredia canta en homenaje a Rubby Pérez y todas las victimas del Jet SetHOY

Mientras tanto, en la pantalla gigante se proyectaban los nombres de todas las personas que perecieron en aquel trágico accidente, recordando a las más de 230 víctimas que perdieron la vida y los más de cien heridos que dejó el colapso del techo del desaparecido referente de entretenimiento de la capital dominicana.

Sobre el Jet Set

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras cientos de personas estaban dentro, causando la muerte de más de 230 personas y dejando a más de cien heridos.

Según el expediente acusatorio del Ministerio Público, los responsables agravaron su responsabilidad penal al sobrecargar la estructura con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia del techo.