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Jet Set

El homenaje que hizo llorar al público y definió toda la gala de los Premios Soberano

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras cientos de personas estaban dentro, causando la muerte de más de 230 personas y dejando a más de cien heridos.

El grupo cristiano Barak emocionó en Premios Soberano

El grupo cristiano Barak emocionó en Premios SoberanoHOY

Merilenny Mueses
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Si hubo un momento que marcó la gala y conmovió hasta las lágrimas en los Premios Soberano 2026, fue el homenaje póstumo a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set, protagonizado por la cantante Martha Heredia y el grupo cristiano Barak.

Desde que Heredia entonó el tema “Volveré”, del fenecido merenguero Rubby Pérez, su melodiosa voz puso los pelos de punta a más de uno. Entre el público, Ana Beatriz Pérez, hija menor de Rubby, y Michelle Reynoso, su madre, no pudieron contener las lágrimas, al igual que otros asistentes.

El grupo Barak continuó con la emotiva interpretación, apropiándose del escenario y llenando de solemnidad la ceremonia. 

Martha Heredia canta en homenaje a Rubby Pérez y todas las victimas del Jet Set

Martha Heredia canta en homenaje a Rubby Pérez y todas las victimas del Jet SetHOY

Mientras tanto, en la pantalla gigante se proyectaban los nombres de todas las personas que perecieron en aquel trágico accidente, recordando a las más de 230 víctimas que perdieron la vida y los más de cien heridos que dejó el colapso del techo del desaparecido referente de entretenimiento de la capital dominicana.

Sobre el Jet Set

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras cientos de personas estaban dentro, causando la muerte de más de 230 personas y dejando a más de cien heridos. 

Según el expediente acusatorio del Ministerio Público, los responsables agravaron su responsabilidad penal al sobrecargar la estructura con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia del techo.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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