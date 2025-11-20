A esta hora podrás ver la esperada coronación

Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Jennifer Ventura vestida de gala en la gala preliminar el Miss Universo.

Lency Alcántara
Lency Alcántara

Este 21 de noviembre, el Impact Challenger Hall de Nonthaburi, Tailandia, ,(2o de noviembre) de este lado del hemisferio, se convierte en el epicentro de la belleza global con la edición número 74 del certamen Miss Universo. Más de 120 candidatas compiten por la corona que dejará la actual reina, Victoria Kjaer Theilvig.

Entre las favoritas se encuentran Karla Bacigalupo (Perú) y Fátima Bosch (México), quienes han destacado por su carisma, preparación y mensajes de empoderamiento.

 ¿A qué hora ver el evento?

• México: 19:00 horas del 20 de noviembre (por diferencia horaria con Tailandia)

• Colombia, Perú, Ecuador: 20:00 horas

• República Dominicana, Venezuela: 21:00 horas

• Argentina, Chile: 22:00 horas

• España: 02:00 horas del 21 de noviembre

 ¿Dónde ver Miss Universo 2025?

• Transmisión oficial: Sitio web de Miss Universo y redes sociales del certamen

• Televisión: Canales nacionales como Televisa, RPP, ADN40 y otros medios afiliados en cada país

• Streaming: Plataformas como YouTube Live, Facebook Live y Telegram (canales informativos)

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

