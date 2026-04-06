Hugo García e Isabella Ladera revelan al mundo el sexo de su bebe

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Hugo García e Isabella Ladera compartieron este lunes uno de los momentos más esperados por sus seguidores: la revelación del género de su primer hijo en común. A través de un emotivo video y varias fotografías publicadas en sus redes sociales, la pareja mostró el instante clave de su gender reveal. Al cortar la torta, el relleno de color celeste confirmó que esperan un niño.

El anuncio llegó acompañado de un mensaje que refleja la felicidad de ambos: “Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios”. Con esta publicación, la pareja puso fin a semanas de expectativa entre sus seguidores, quienes aguardaban con entusiasmo la noticia.

Isabella Ladera y Hugo García se convertirán en padre. (Instagram)

En las imágenes también aparece Mía, la hija mayor de Isabella, quien se mostró partícipe de esta nueva etapa familiar. Todos lucieron atuendos blancos y estuvieron rodeados de elementos deportivos como pelotas, juguetes y detalles de autos, una clara referencia a la pasión de Hugo por el deporte y a la ilusión que tienen por su hijo.

“Los sueños sí se cumplen”, escribió Isabella en la publicación, que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’ y comentarios. Amigos, seguidores y figuras del espectáculo como Natalia Segura, Ignacio Baladán, Korina Rivadeneira y Jota Benz se sumaron a las felicitaciones, celebrando junto a la pareja la llegada de su bebé.