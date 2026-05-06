Influencer IShowSpeed se encuentra en la Zona Colonial durante su Tour Caribeño

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El influencer estadounidense Darren Watkins Jr., mejor conocido "IShowSpeed", llegó a Santo Domingo como parte de su Tour por el Caribe y se encuentra recorriendo la Zona Colonial.

En un directo viral en su canal de la plataforma Twitch, se puede ver al streamer visitar varios centros en comida, artesanías y parques principales de la zona.

Miles de personas se han unido al recorrido que IShowSpeed está realizando en el país mientras que las vistas de su directo se han disparado a los 24 mil espectadores.

El Caribe será la última aventura del joven de 21 años, tras haber visitado Europa en dos ocasiones, Sudamérica, China, África y Norteamérica.