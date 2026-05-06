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Influencer IShowSpeed se encuentra en la Zona Colonial durante su Tour Caribeño
Miles de personas se han unido al recorrido que IShowSpeed está realizando en el país mientras que las vistas de su directo se han disparado a los 24 mil espectadores.
El influencer estadounidense Darren Watkins Jr., mejor conocido "IShowSpeed", llegó a Santo Domingo como parte de su Tour por el Caribe y se encuentra recorriendo la Zona Colonial.
En un directo viral en su canal de la plataforma Twitch, se puede ver al streamer visitar varios centros en comida, artesanías y parques principales de la zona.
Miles de personas se han unido al recorrido que IShowSpeed está realizando en el país mientras que las vistas de su directo se han disparado a los 24 mil espectadores.
El Caribe será la última aventura del joven de 21 años, tras haber visitado Europa en dos ocasiones, Sudamérica, China, África y Norteamérica.