La inspiradora historia del dominicano que demuestra que sí se puede

El dominicano es conocido como un ser joseador por naturaleza, y Dylan Pierre Santorini es un gran representante de ello.

Este joven narró a través de su cuenta de Instagram como con la fe, perseverancia, estudios y disciplina pudo llegar a su meta: lograr entrar a Princeton.

“Primero fue con la ayuda de Dios, mi gente. Él me abrió toda la puerta y yo seguí el camino”, así inicia el relato.

Lo segundo que lo llevó a su lugar de ensueño fue “un trabajo incansable que comenzó en la escuela secundaria”.

“Yo fui presidente de dos clubes de debate, Model United Nations y Junior State of America. Y gané premios nacional e internacionales a dos manos porque el tipo sabe discutir. Especialmente cuando se trata de ayudar a mejorar la humanidad”, resaltó.

Recordó además que también “fui vicepresidente de la Sociedad de Honor de Francés en mi escuela y gané varios premios como un actor en francés. Porque el único drama que me gusta a mí es el tipo que me da premios”.

Y estudió en la Alianza Francés de Nueva York, “a donde trabajé como un asistente de profesor enseñándole francés a niños pequeños. También fui medallista de oro en Leucon Concur, un concurso anual sobre conocimiento de francés”.

Pero su historia no se limita a los libros. Cuando no debatía, bailaba. Dylan creó su propio curso de salsa, merengue y bachata.

Dios ante todo

A su curriculum de vida se suma su servicio comunitario: líder juvenil en su iglesia, voluntario en una tienda sin fines de lucro.

También era deportista de alto rendimiento, corrió en el equipo varsity, ganando medallas y registrando tiempos que hablan de disciplina y sacrificio.

“Gané varias medallas como ves aquí porque yo era uno de los tigres más rápidos del equipo. Hasta corrí una milla en 5 minutos y 20 y pico de segundo, aunque ya no porque son mucho los mangos que yo me papiaba desde eso”, expresó.

Su vida de modelo profesional

“Empecé a modelar profesionalmente con una agencia de Nueva York en mi tercer año. Cada verano me la pasé avanzando en matemática o tomando cursos de investigación como el programa de Pioneer del colegio Oberlin”, continuó relatando.

“También saqué beca para estudiar en la Universidad de Brown por dos veranos donde aprendí sobre la democracia y la filosofía”, manifestó.

Y por si fuera poco “tomé como 8 cursos de PISA, que en todas mis clases tenía un GPA sobre el 4.0 y un SAT en el percentil 97. Yo no tenía tutoría privada, eso era ir fajao con los libros, era pura oración. O sea que de verdad, de verdad, fue un gran sacrificio”.

Dylan Pierre Santorini

“Yo no estaba en teteo, yo estaba en teoría”

Hoy, desde los pasillos de Princeton, Dylan mira atrás con gratitud y mira hacia adelante con fe. Su mensaje es claro y poderoso:

“Hispanos, dominicanos: sí se puede. No se dejen encasillar. Nosotros somos más que un ritmo”, aseguró.

“Nosotros vivimos en un mundo ahora que tú le dices a alguien que tú eres dominicano y lo primero que te dicen, oh a mí me encanta el reggaetón y el dembow y no me malinterprete, eso no tiene nada de malo, a mí me gusta pero al mismo tiempo hay que tener un balance”, añadió.

Recordó que “somos talento, disciplina y corazón. Dios me abrió la puerta, pero yo tuve que caminarla. Ustedes también pueden”.