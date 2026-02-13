Isabella Ladera anuncia que está embarazada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La influencer Isabella Ladera anunció este viernes que está embarazada de su actual pareja Hugo García.

“Mitad tuya, mitad mía, nuestro”, posteó en su cuenta de Instagram junto a imágenes de la ecografía.

La confirmación del embarazo rápidamente generó reacciones y felicitaciones entre amigos, colegas y seguidores de ambos en las redes sociales.

Imágenes de los padres

“Nacería en abril”

El portal internacional Infobae, señaló que antes del anuncio oficial en redes sociales por parte de Hugo García e Isabella Ladera, la noticia de su próxima paternidad ya había sido confirmada en el programa de YouTube “Q’Bochinche”, conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez.

Durante la más reciente emisión, ambos influencers adelantaron que el exchico reality y la modelo venezolana se encontraban en la dulce espera de su primer hijo, información que rápidamente generó expectativa en el ámbito del espectáculo peruano.

Ric La Torre fue el primero en dar detalles sobre el embarazo, asegurando que la pareja estaba próxima a compartir la noticia públicamente.

“Es confirmado, quien se convierte en padre este año es el señor Hugo García. Es oficial, esperen un par de horitas o hasta minutos porque se viene el anuncio oficial en redes sociales”, indicó.