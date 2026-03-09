Isle of Light desafía el aguacero

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Impermeables, ropa empapada y un mar de lluvia como telón natural acompañaron el inolvidable concierto de Isle of Light este sábado. La décima edición del festival reunió a 21 artistas en escena y a un público que vibró con la misma intensidad que si se tratara de una noche despejada.

Las precipitaciones, que comenzaron alrededor de las 4:00 de la tarde (el concierto inició a las 2:00 p.m.) y se extendieron hasta bien entrada la madrugada, no lograron apagar el entusiasmo de los asistentes.

Durante casi 13 horas de música, hasta las 2:45 de la madrugada, el festival reafirmó por qué se ha convertido en una tradición para los amantes del pop, rock, indie, alternativo, electrónica y música urbana en la República Dominicana.

La cartelera se desplegó en tres escenarios, dos de ellos al aire libre, donde los artistas se sucedieron uno tras otro con puntualidad y sin fallos técnicos, a pesar del agua persistente.

Encabezaron la jornada agrupaciones y solistas internacionales como Garbage y Sofi Tukker (Estados Unidos), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas (Argentina), Mon Laferte (Chile) y Cultura Profética (Puerto Rico).

También formaron parte del espectáculo el mexicano Caloncho, el puertorriqueño Chuwi y talentos dominicanos como Vakeró, Inka y Pororó, entre otros. El festival sumó además presentaciones del dúo canadiense Bob Moses, la argentina Yami Safdie, la española Bb Trickz y el productor Caleb Calloway, junto a propuestas locales como Planta Industrial.

En medio de la lluvia, las gotas refractaban las luces del escenario y creaban una atmósfera casi cinematográfica sobre el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, donde miles de asistentes vivieron una experiencia sensorial que mezcló música, agua y energía colectiva.

Uno de los momentos más esperados llegó con la argentina Cazzu, quien conectó de inmediato con el público dominicano y afirmó que “al público dominicano le encanta el trap argentino”. En su repertorio incluyó éxitos como “Con Otra”, “Nada”, “Tumbando el Club”, “Loca”, “Mucha Data”, “Boun ce”, “Brinca” y “Peli-Culeo”.

Uno de los instantes más celebrados fue cuando sorprendió interpretando en versión bachata el tema “No ha sido fácil”, popularizado por Monchy & Alexandra, lo que desató una ovación general entre los asistentes.

Otra de las actuaciones más esperadas fue la de Mon Laferte, quien subió al escenario a las 9:45 de la noche, justo a la hora pautada. Vestida de blanco, con una peluca del mismo color y un cintillo en el pecho que rezaba “Femme Fatale”, abrió su presentación con la canción del mismo nombre, que fu interpretada con la intensidad que caracteriza su voz.

La chilena continuó con baladas como “Tormento”, en lo que marcó su primer concierto en República Dominicana. Luego siguieron “La Tirana” y “Mi buen amor”. Con guitarra en mano interpretó “Pa’ dónde se fue” y “Amor completo”, para después cambiar de ritmo con la cumbia “Te juro que volveré”. El público también coreó “Amárrame”, “Melancolía” y “Tu falta de querer”.

El escenario también vibró con la energía de Garbage, que hizo cantar al público con clásicos como “I Think I’m Paranoid”, “Stupid Girl”, “Only Happy When It Rains”, “Cherry Lips”, además de “Push It” y “Special”.

Los argentinos Illya Kuryaki & The Valderramas pusieron a bailar al público con su mezcla de funk y hip hop interpretando temas tales como “Abarajame”, “Coolo”, “Jennifer del Estero”, “Jugo”, además de “Chaco” y “Expedición al Klama Hama”.

La fiesta electrónica llegó de la mano del dúo Sofi Tukker, que desató la euforia con “Drinkee”, “Purple Hat”, “Pick Up the Phone”, “Best Friend”, además de “Swing” y “Original Sin”. El dúo canadiense Bob Moses aportó uno de los momentos más hipnóticos con su mezcla de electrónica y rock alternativo.

Al final de la noche, quedó claro que la música pudo más que el clima. La intensidad del concierto superó a la de la naturaleza y, aunque muchos regresaron a casa con la ropa completamente empapada, el ánimo salió encendido tras una jornada que confirmó por qué Isle of Light sigue siendo uno de los festivales más esperados del país.