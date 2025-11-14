Jabriell se alza como Artista Revelación en los Glamour Music Awards

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantante Jabriell continúa consolidando su carrera musical, y el 2025 ha sido un año decisivo para su proyección artística.

Su talento, carisma y conexión con el público lo llevaron a recibir el reconocimiento como Artista en Ascenso en los premios Glamour Music Awards, galardón que resalta a las nuevas figuras con mayor proyección en la industria musical.

“Recibir este reconocimiento como Artista en Ascenso del Año es un sueño hecho realidad. Agradezco profundamente a los Glamour Music Awards por valorar mi trabajo, y sobre todo, a mi público, que ha creído en mí desde el primer día”.

Resaltó que este premio es una motivación para seguir creando música con pasión y con deseos de dejar huellas positivas en quien lo escucha.

El intérprete ha logrado posicionarse con fuerza en Perú, donde sus temas han alcanzado gran popularidad. Como parte de este ascenso, Jabriel estará presente en los Latin Grammy Awards, que se celebrarán este mes de noviembre en Las Vegas, Nevada.

Con su estilo fresco y auténtico, Jabriell demuestra que su nombre comienza a ocupar un lugar importante en la nueva generación de artistas latinoamericanos.