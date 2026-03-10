Jaccy Pérez logra llevar su salsa a otras tierras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dominicano Jaccy Pérez, ha logrado gran acogida en sus presentaciones a casa llena tanto en Suramérica como en Estados Unidos, donde el público corea y baila las canciones que ha popularizado el artista.

Jaccy, quien reside en los Estados Unidos, manifiesta su orgullo de ser dominicano y representar su país en cada plaza que lo recibe. Recientemente regresó de Cali, Colombia, reconocida mundialmente como La Capital de la Salsa, donde además de visitar importantes medios de comunicación, se presentó en Jacaranda Bulevar del Río, donde se celebra la fiesta más grande de salsa al aire libre; en la famosa Calle del Sabor también al aire libre, y en la discoteca Los Santos Food Trucks y el Viejo Barril, a casa llena de un público que le dio su cariño, aplausos y apoyo.

Además lo han aplaudido en Panamá y varias ciudades de los Estados Unidos.