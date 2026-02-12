James Van Der Beek: La lección que deja la partida de un ícono de los 90

Publicado por AP Creado: Actualizado:

James Van Der Beek, un rompecorazones que protagonizó dramas juveniles al comienzo del nuevo milenio, saltó a la fama al interpretar al personaje homónimo en “Dawson’s Creek” y, en años posteriores, se burló de su propia imagen de galán,

Falleció este miércoles tras una lucha contra el cáncer colorrectal, deja una profunda lección sobre la resiliencia, la importancia de valorar la salud y el amor propio más allá de la imagen pública o el éxito profesional.

Su vida y manejo de la enfermedad enseñaron a vivir el presente con gratitud.

“Nuestro amado James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán”, señaló la familia del actor en un comunicado en Instagram.

“Por ahora pedimos respeto a la privacidad y tranquilidad mientras despedimos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Van Der Beek reveló en 2024 que estaba en un tratamiento por cáncer colorrectal.

El actor hizo una aparición sorpresa en video en septiembre en un evento benéfico de reunión de “Dawson’s Creek” en Nueva York, después de haberse retirado previamente por enfermedad.

El fallecido actor estadounidense James Van Der Beek en una fotografía de archivo. EFE/ Warren Toda

Apareció proyectado en el escenario del Teatro Richard Rodgers durante una lectura en vivo del episodio piloto de la serie para beneficiar a F Cancer y a Van Der Beek. Lin-Manuel Miranda lo sustituyó en el escenario.

Vinculado para siempre a “Dawson’s Creek”



Van Der Beek, que en su momento fue un chico de teatro, protagonizaría la película “Varsity Blues” (“Juego de campeones”) y en televisión “CSI: Cyber” como el agente especial del FBI Elijah Mundo, pero quedó ligado para siempre a “Dawson’s Creek”, que se emitió de 1998 a 2003 en The WB.

La serie seguía a un grupo de amigos de secundaria que experimentaban enamorarse, forjar amistades reales y encontrar su lugar en la vida.

Van Der Beek, entonces de 20 años, interpretó a Dawson Leery, de 15, que aspiraba a ser un director con la calidad de Steven Spielberg.

Con “I Don’t Want To Wait”, de Paula Cole, como su melancólica canción de apertura, “Dawson’s Creek” ayudó a definir a The WB como un refugio para adolescentes y jóvenes adultos que se identificaban con sus diálogos hiperarticulados y su franqueza al hablar de sexualidad. Y lanzó al estrellato a Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson.

“Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una pérdida enorme no solo para tu familia, sino para el mundo”, escribió Sarah Michelle Gellar a su viuda en Instagram.