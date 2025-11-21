Jennifer Ventura brilla en traje de baño en Miss Universo 2025, pero queda fuera del Top 12

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La representante dominicana Jennifer Ventura cautivó al público y al jurado con su presencia escénica y seguridad durante el desfile en traje de baño de la 74.ª edición de Miss Universo, celebrado este jueves en la IMPACT Arena de Bangkok. Sin embargo, a pesar de su destacada participación, no logró avanzar al grupo de las 12 finalistas del certamen.

Ventura, quien había sido seleccionada previamente entre las 30 semifinalistas, fue una de las candidatas más aplaudidas en la pasarela preliminar, donde lució un diseño en tonos vibrantes que resaltó su porte y preparación física. Su desempeño fue ampliamente comentado en redes sociales, donde seguidores del certamen la posicionaban como una de las favoritas para avanzar a la ronda final.

La joven dominicana, reconocida por su carisma, disciplina y compromiso social, agradeció el apoyo recibido desde su país y expresó sentirse orgullosa de haber representado a República Dominicana en uno de los escenarios más importantes de la belleza internacional.