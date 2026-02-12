Joven dominicana se destaca como talento en el opening de Bad Bunny en el Super Bowl

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La joven dominicana Alexa Thais Banks Abreu, estudiante de término de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual de INTEC, junto a otros estudiantes formó parte del equipo que participó en la filmación del video de apertura (opening) del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl.

La producción audiovisual fue grabada en San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Se trató de una representación cultural del corte de caña en países del Caribe, especialmente en República Dominicana, y fue proyectada ante millones de espectadores a nivel mundial.

Alexa no solo participó como parte del elenco en escena, sino que también fungió como asistente de producción, desempeñando un doble rol dentro de la filmación.

Su participación representa un logro significativo para el talento joven dominicano, especialmente en el ámbito cinematográfico y audiovisual, al integrarse en una producción vinculada a uno de los escenarios más importantes del entretenimiento global.

Alexa Thais Banks Abreu ya presentó su tesis y se encuentra en proceso de culminación formal de su carrera universitaria, consolidando así una trayectoria que combina formación académica y experiencia en producciones de alto impacto internacional.

Este hecho reafirma el potencial del talento dominicano en la industria audiovisual y demuestra que la preparación, la iniciativa y la disciplina pueden abrir puertas en proyectos de alcance mundial.