Jóvenes músicos clásicos triunfan en certamen

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Santo Domingo. RD. La nueva generación de músicos clásicos del Caribe brilló en la Gran Final 2026 del BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award (BritchamDR YMoCA), celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en una velada que reunió talento, excelencia artística.

Organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana, en esta cuarta edición subieron al escenario nueve jóvenes instrumentistas provenientes de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana tras haber sido seleccionados mediante un riguroso proceso de evaluación internacional.

Durante la Gran Final, los participantes interpretaron un repertorio de alto nivel técnico y artístico ante un jurado británico compuesto por destacados profesionales de la música.

Los ganadores

En la categoría Junior, el primer lugar fue otorgado a Filippo Ciuccarelli Oliva; en la categoría Senior, el galardón recayó en el flautista cubano Darío Cuba Hernández, mientras que en la categoría Young Professional, el jurado reconoció a Javier Torres Delgado, violinista puertorriqueño.

Estos jóvenes talentos fueron seleccionados bajo criterios que promueven la excelencia técnica, interpretación artística y proyección musical. Los mismos recibieron certificados, trofeos y becas.