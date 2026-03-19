Juan Carlos Pichardo se roba el show presentando Merenguero del Año y le tira hasta a los Therians

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El humorista y comunicador Juan Carlos Pichardo se robó el show en los Premios Soberano al presentar la categoría Merenguero del Año con un estilo creativo que desató carcajadas en la sala.

Durante su intervención, incluyó referencias de hasta a los therians, mezclando ocurrencias con guiños musicales.

Destacó que Eddy Herrera es un galán innato y bromeó con que canta “como si él mismo se gustara”. También habló de los “merengueros therians”, mencionando a Wilfrido Vargas, de quien dijo que “lo tiene todo”, y al “paso del mono y del perrito” popularizado por Héctor Acosta “El Torito”.

Además, hizo alusión a la canción “Yo no soy una loba” de Miriam Cruz, sumando más humor a su participación.

Pichardo cerró su presentación con una imitación del presidente Luis Abinader y remató mencionando “Se murióóóó”, frase popular asociada a un tema de El Torito, al anunciarlo como ganador de la categoría.