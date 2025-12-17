Julianne Moore llega a los 65 años coronada de éxitos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Julianne Moore cumplió 65 años el 3 de diciembre, siguiendo una trayectoria profesional que parece no tener fin, como su físico, que parece estar detenido en el tiempo.

La actriz estadounidense es una de las pocas intérpretes que ha conseguido los premios más importantes y codiciados de la industria cinematográfica, además de alzarse con galardones de los principales festivales internacionales.

Entre ellos destacan un premio Óscar, varios Globos de Oro, un premio Bafta, la Copa Volpi del Festival Internacional de Cine de Venecia, el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín y el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Cuando llegó el primer papel importante en el cine para Julianne Moore, ya había cumplido 32 años. Hasta entonces había compatibilizado, como muchas otras aspirantes del sector, la formación como actriz y el desfogue en las tablas con un trabajo como camarera en Nueva York.

Su primera oportunidad llegó con el thriller “La mano que mece la cuna” (Curtis Hanson, 1992), formando parte del reparto del film. Así sería también para “El cuerpo del delito” (Uli Edel, 1993), película que quiso seguir la estela del film del momento, “Instinto básico” (Paul Verhoeven, 1992). En “El cuerpo del delito”, la protagonista fue Madonna, y la interpretación de Julianne Moore, en un papel secundario, fue especialmente destacada por la crítica.

Finalizando los años 90 y en los primeros años 2000, no dejaron de sucederse nominaciones y premios para esta actriz en títulos icónicos de la época.

En 2002 se alzaba con la Copa Volpi del Festival Internacional de Cine de Venecia por la película “Lejos del cielo” (Todd Haynes). Moore se metía en la piel de un ama de casa de los años 50 que respondía fielmente a lo que se esperaba de ella, mientras le rodeaba un opresivo ambiente de xenofobia y homofobia. Por esta interpretación fue nominada a los Óscar de ese año, nominación que duplicó como Mejor Actriz de Reparto por la película “Las horas” (Stephen Daldry).

En este film, su interpretación de una mujer felizmente casada que cambia de rumbo su vida al leer “Mrs. Dalloway”, de Virginia Woolf, fue reconocida junto a las otras dos protagonistas de la película, Nicole Kidman y Meryl Streep, con el galardón a Mejores Actrices en la Berlinale de 2003.

El más reciente trabajo de Julianne Moore ha sido en la serie de Netflix “Sirenas” (Nicole Case, 2025).