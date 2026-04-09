Kany García cumple su sueño al grabar con Juan Luis

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Con “Puerta Abierta”, la cantautora Kany García se ha regalado el placer de poder crear un álbum en lo que no solo de sumerge en las raíces culturales de su natal Puerto Rico, oportunidad que la hace sentir plena como artista, sino que también cumplió uno de sus grandes deseos: grabar con el maestro Juan Luis Guerra.

“Con Juan Luis siempre he sido muy consistente en lo que él es para mí y la influencia que tiene en mis canciones, desde tocar instrumentos, escribir, aprender a escribir, desde la sensibilidad, la responsabilidad de lo que se dice, es un poeta que entiendo que toda mi generación cuando le preguntan con quién quieren hacer algo, creo de 100, 98 te van a decir un Juan Luis”, dijo García.

La canción elegida para materializar este sueño es “Amor bonito”, una deuda pendiente con su niña interior.

La artista cuenta que llegar hasta Juan Luis Guerra fue un proceso que le llevó tiempo, ya que considera que la estrella de la música dominicana recibe tantas invitaciones, que algunos no se atreven a hacerle una más, pensando que está cansado de tantas.

“Yo me tardé, la verdad en hacer esa invitación, pero creo que lo que intenté fue recrear una canción que me llevara a mi infancia, con sonidos que yo adoraba de Juan Luis. Por eso esta canción tiene para mí un significado mucho mayor que simplemente escribir una canción; es realmente ese sueño hecho realidad, de una colaboración importante que finalmente se cumple”, resaltó.

“‘Amor bonito’, es un merengue pambiche, suave, con ricos ritmos tradicionales grabados en la República Dominicana.

Aunque se le dificulta llorar Kany reveló que, “lloré tanto cuando escuché la voz de Juan Luis en la canción, porque tenía bien claro cómo íbamos a sonar, pero por más que te quede claro algo, no es hasta que lo materializas que… es una bendición tenerlo en este punto de mi carrera”, resaltó.

COMPLETAN EL DISCO

“Puerta abierta”, “La mala era yo” (junto a Yuridia), “Tierra mía”, “Lamento”, “La casita”, “Fiera”, “Gatita (con Nathy Peluso), “Sin embargo”, “La culpa” (junto a la banda venezolana Rawayana, “A la niña que fui”, completan este décimo álbum de estudio de Kany.