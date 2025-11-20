Karina “El Teatro es arte vivo”

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

“Después de explorarlo como actriz en un musical infantil dirigido por Waddys Jáquez y producida por Amaury Sánchez, ahí lo conocí desde adentro y me gustó actuar pero, me enamoré del proceso creativo de producirla”, así nace romance de Karina Larrauri con el teatro.

La comunicadora y actriz, regresa a las tablas como una monja, en “Habemus Papa” de Guillermo Cordero.

Elenco de la obra.

“Sor Leticia es una novicia que tiene una participación breve pero profunda. Sor es el instrumento para exponer junto a Bergoglio, el contexto histórico y emocional de parte de la vida de quien fuera el Papá Francisco. Un personaje que te lleva, a través de su experiencia (del personaje) por partes de la historia Argentina que fueron y siguen siendo muy dolorosas”, explica Karina.

En “Habemus Papa”, Larrauri, actúa junto a José Guillermo Cortines que encarna a “Papa Francisco”, Pepe Sierra es Benedicto sólido y Elvira Taveras entra en la piel Sor Petra.

“Es un gran reto por el nivel de profesionalidad del montaje y el trabajo de Guillermo Cordero. Trabajar con Elvira, José Guillermo y Pepe es un regalo que me deja este 2025”, resaltó.

Para Karina, el mensaje más poderoso de la obra “tiene que ver con la humanización de la religión. Entender la historia de dos personajes tan neurálgicos en la historia de la fe y la iglesia es revelador”.

La obra se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, del 5 al 14 de diciembre, viernes y sábados 8:30 p.m., y domingos a las 6:30 p.m.