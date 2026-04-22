Kendall Jenner vuelve a ser tendencia: lo que está pasando ahora

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Kendall Jenner y Jacob Elordi llevan varios meses frecuentándose discretamente, en medio de una creciente ola de especulaciones sobre un posible romance entre la supermodelo y el actor australiano.

“Han estado saliendo y conociéndose durante los últimos dos meses”, reveló una fuente a People, mientras los rumores sobre la pareja continúan tomando fuerza en los medios de entretenimiento.

La expectación alcanzó su punto más alto durante el primer fin de semana del festival Coachella, cuando seguidores de ambas figuras comenzaron a rastrear sus movimientos y conexiones.

Kendall Jenner y Jacob ElordiFuente externa

Ninguno de los dos hizo comentarios públicos al respecto, aunque el interés no hizo más que crecer.

Los representantes de Jenner y Elordi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la revista.

La supermodelo, de 30 años, y el actor de 28 no son desconocidos el uno para el otro.

Jenner, conocida por mantener su vida sentimental alejada de los focos, explicó en 2019 a Vogue Australia el motivo de esa reserva. “Para mí, muchas cosas son muy especiales y muy sagradas, como mis amigos y mis relaciones. Personalmente creo que hacer las cosas públicas lo complica todo mucho más”, declaró.

Por su parte, Elordi también ha mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su vida privada.