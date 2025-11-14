“Khe?”, “Silencio” y más: Rauw Alejandro enciende los Latin Grammy

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro deslumbró en la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy con una presentación cargada de energía, ritmo y sensualidad, interpretando una selección de sus éxitos más recientes: “Khe?”, “Silencio”, “Falsedad” y “Carita Linda”.

La actuación, que tuvo lugar en el Michelob ULTRA Arena, fue una de las más comentadas de la noche. Con una puesta en escena futurista, coreografías precisas y una estética visual vibrante, Rauw Alejandro reafirmó su posición como uno de los artistas más innovadores del género urbano latino.

Cada tema fue recibido con entusiasmo por el público, que coreó las letras y celebró la versatilidad del artista, quien combinó momentos íntimos con explosiones de ritmo y baile. Su interpretación de “Silencio” destacó por su carga emocional, mientras que “Carita Linda” cerró el set con un ambiente festivo y romántico.