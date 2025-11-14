Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

Música 

“Khe?”, “Silencio” y más: Rauw Alejandro enciende los Latin Grammy

Raw Alejandro

Raw Alejandro

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro deslumbró en la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy con una presentación cargada de energía, ritmo y sensualidad, interpretando una selección de sus éxitos más recientes: “Khe?”, “Silencio”, “Falsedad” y “Carita Linda”.

La actuación, que tuvo lugar en el Michelob ULTRA Arena, fue una de las más comentadas de la noche. Con una puesta en escena futurista, coreografías precisas y una estética visual vibrante, Rauw Alejandro reafirmó su posición como uno de los artistas más innovadores del género urbano latino.

Cada tema fue recibido con entusiasmo por el público, que coreó las letras y celebró la versatilidad del artista, quien combinó momentos íntimos con explosiones de ritmo y baile. Su interpretación de “Silencio” destacó por su carga emocional, mientras que “Carita Linda” cerró el set con un ambiente festivo y romántico.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking