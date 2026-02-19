Kidd Keo vuelve al pasado y presenta 'Vamonos 2.0'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Corría el año 2020 y Kidd Keo ya era uno de los referentes más importantes de la música en español y uno de los grandes iconos de nuestro país al otro lado del charco, llevando el sonido y los códigos del trap con los que había sacudido la escena musical española a nivel internacional.

Esa trayectoria se reflejó especialmente aquel año en su álbum ‘BACK TO ROCKPORT’, plagado de colaboraciones; una tónica que se mantiene hasta el día de hoy.

Además, en 2020, vieron la luz un buen puñado de hits, como ‘Como vas?’, ‘Ma Vie’, ‘RIP THE WOO’ o ‘MONEY TILL I DIE’, pero quizá ninguno tan especial como 'VAMONOS'.

Incluido en su álbum 'BACK TO ROCKPORT', y sin recibir un tratamiento de single, ‘VAMONOS’ todavía se encuentra entre las canciones más escuchadas de Kidd Keo en plataformas digitales y en una de las favoritas de los fans en los shows gracias a una mezcla única de códigos, actitud y sensibilidad.

Cinco años después llega el momento para que Kidd Keo revisite su canción -y, probablemente, también su éxito- en 'VAMONOS 2.0', un tema que demuestra la vigencia del catálogo del rey del trap español al mismo tiempo que evidencia su evolución musical en el último lustro.

Editada por DBT EMPIRE, como es habitual en la trayectoria del alicantino, 'VAMONOS 2.0' es un banger que mantiene la esencia del original, y que incluso culmina actualizando las ya legendarias barras que hacían de estribillo de la primera versión y que ahora sirven de coda y de homenaje al legado de Kidd Keo.

El Kidd Keo más romántico, sin perder su esencia, se presenta por todo lo alto en ‘VAMONOS 2.0’.

La producción cambia completamente, pero nos sigue llevando, como también hace con el propio artista, a toda velocidad por la carretera emocional de Keo.

Apenas dos minutos de ‘VAMONOS 2.0’, que sirven para reivindicar un legado que sigue creciendo, arrastrando a los fans del principio y sumando nuevos, evitando, como también representa el videoclip, caer en la nostalgia.