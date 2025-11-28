Lanzan agencia para fortalecer industria musical

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ejecutivo de la música latina Jochy Rodríguez, quien se ha desempeñado como SVP de Promociones y Marketing en WK Entertainment durante los últimos nueve años, anunció el lanzamiento de su propia compañía, Joch Entertainment -una agencia independiente enfocada en marketing, management, consultoría y promociones radiales-.

A través de su colaboración continua con WK Entertainment, Joch Entertainment seguirá trabajando de cerca con la compañía de management en proyectos selectos, manteniendo una relación sólida que se ha construido a lo largo de casi una década.

Además de su trabajo con WK, Rodríguez liderará nuevas iniciativas junto a grandes estrellas de la música latina, las cuales revelará próximamente. Con una trayectoria de 25 años, Rodríguez ha sido una fuerza clave detrás del éxito de algunos de los más influyentes en la música.