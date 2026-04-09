Lemar confirma su relación con Tania Medina

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Tras la reciente publicación realizada por People en Español, el artista Lemar confirma que mantiene una relación con la doctora Tania Medina.

Lemar, cantante venezolano radicado en la República Dominicana, ha venido desarrollando una trayectoria dentro de la salsa durante más de una década, formando parte de reconocidas agrupaciones como Los Adolescentes y Chiquito Team Band, donde interpretó éxitos como “Si quieres” y “Perdóname”, antes de iniciar su actual etapa como solista en 2025.

En esta nueva fase, el artista continúa consolidando su propuesta dentro del género, con presencia en radio, plataformas digitales y escenarios tanto en República Dominicana como en mercados internacionales consiguiendo el éxito en temas como ¨Para Siempre¨, ¨Bonita Bonita¨ version salsa, ¨Algo Falló¨ junto a Valka y otros.

Por su parte, Tania Medina es una reconocida cirujana plástica dominicana, con una sólida trayectoria profesional y presencia en medios, que ha reafirmado su liderazgo internacional en el ámbito de la salud y la estética, conocida por sus impactantes apariciones en eventos de alto perfil y su influencia como mujer latina en medios y la medicina.

Lemar junto a Tania Medina

Tras comentarios sobre su pasada relación, Lemar expone que se encuentra actualmente separado desde hace un tiempo, mantiene una relación respetuosa con la madre de su hijo y cumple activamente con sus responsabilidades como padre.

Al ser consultado sobre este aspecto, el artista expresó: “Es una etapa que manejo con mucho respeto. Prefiero no entrar en detalles y enfocarme en mi música y en lo que viene.”

Sin embargo, Lemar y Tania contrario a las tendencias han decidido manejar esta etapa con prudencia, desde el respeto y la admiración mutua, mientras disfrutan este momento y continúan enfocados en sus respectivos proyectos profesionales.

El artista continúa trabajando en nuevos lanzamientos y en la expansión de su carrera dentro y fuera de la República Dominicana.