Llega la Gran Final del Britcham DR y Moca

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La nueva generación de músicos clásicos del Caribe volverá a reunirse en la Gran Final del Young Musician of the Caribbean Award (BritchamDR YMoCA), el próximo martes 24 de este mes, a las 7:00 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en un concierto abierto al público. La velada, que este 2026 celebra su cuarta edición, reunirá a nueve jóvenes instrumentistas procedentes de la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación internacional.

Organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritchamDR), en alianza con la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), de Londres, y la Bangor University, de Gales este premio se ha consolidado como una plataforma única de proyección, de intercambio cultura.