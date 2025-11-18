Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El municipio de Loma de Cabrera vivió una tarde memorable este sábado con la presentación del concierto ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, en el Monumento al Grito de Capotillo.

El evento, que congregó a un numeroso público proveniente de distintos puntos de la provincia de Dajabón y de zonas cercanas, formó parte de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Cultura en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), como componente del proyecto Soberanía 4.0, orientado a fortalecer la identidad nacional y promover la cultura dominicana a través de la música y las artes.

El concierto se desarrolló en el marco del Plan Frontera, un programa del Ministerio de Cultura que busca estimular el desarrollo cultural en las provincias limítrofes. Esta estrategia procura consolidar la identidad nacional, proteger el patrimonio local y dinamizar las industrias creativas de la región a fin de fomentar una cultura fronteriza fortalecida y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, basado en la riqueza cultural del país.

La presentación contó con la asistencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y del presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, quienes encabezaron la actividad junto a las autoridades provinciales, entre ellas el senador de Dajabón, Manuel Rodríguez.