Luis McDougal: el jazz dominicano que lleva la música al pensamiento crítico

El destacado guitarrista y compositor dominicano-estadounidense Luis McDougal, concluye en la República Dominicana un exitoso año de trabajo con varias actuaciones musicales y en enero formará parte de la representación criolla en Fitur 2026, con la musicalización original de la exposición “Cigua Palmera, Cartografía del Vuelo” de la artista plástica dominicana Yubo Fernández.

La contribución musical de Luis McDougal, proporcionará una musicalización inédita que acompañará el recorrido artístico de la exposición en Fitur 2026 que se celebra en Madrid y es considerada la feria de turismo más importante del mundo.

Con su participación en FITUR, McDougal no solo contribuirá a la experiencia artística de la exposición, sino que también reforzará la presencia cultural de la República Dominicana en el ámbito internacional.

Luis McDougal es graduado de la Berklee College of Music y del Manhattan School of Music. En su propuesta combina jazz, tradiciones latinoamericanas y música clásica contemporánea.

La música de Luis McDougal tiene características y reflejo de sus raíces dominicanas. Una mezcla de influencias, que incluye los ritmos como la bachata, merengue, con la armonía y textura del jazz, música clásica y vanguardista. También se notan características del blues, rock, country y hip-hop.

El guitarrista, quien ha colaborado con varios artistas reconocidos a nivel mundial, se centra en explorar el potencial del sonido y la música como medio de comunicación y reflexión social.

McDougal realizó un concierto en Local Tres en Santo Domingo y el próximo 8 de enero ofrecerá un taller en el Teatro Utopía en Santiago, acompañado del percusionista Fellé Vega.

En Europa actuará en Casa de Las Artes, en el Meliá Collection de Madrid, junto a su grupo integrado por Aida de Moya (voz, guitarra), José Ignacio Santos (clarinete, saxofón, flauta), Javier Moreno (contrabajo), y Fellé Vega (percusión). La mayoría de las presentaciones forman parte de La Cigua Palmera y otras de manera independiente.

Todos los eventos realizados por el músico son auspiciados por la Institute for Music Evolution (I.M.E.), una fundación sin fines de lucro presidida y cofundada por McDougal que se dedica a promover una cultura del pensamiento crítico sobre el arte, a través de actividades, que incluyen conciertos, grabaciones, comisiones y clases en composición, improvisación e interpretación en que se analizan, reflejan y cuestionan las tradiciones y estructuras.

Luis McDougal nació en el 1997, es guitarrista y compositor dominicano-estadounidense radicado en Brooklyn. Ha compartido escenario con artistas como Samuel Torres, Erin Rogers, Rafael Solano y Aisha Syed, y se ha presentado en espacios destacados como el Carnegie Hall.

Entre sus proyectos recientes se encuentran su álbum debut como líder, JoinAnOrg, seguido de su trabajo como arreglista y guitarrista en Bachata Jazz (2024), junto al legendario pianista dominicano Rafelito Mirabal.

Luis es artista patrocinado por Nock 's Guitars, un constructor de guitarras boutique con sede en Marruecos.

A través de su música, Luis busca promover la solidaridad internacional, la verdadera equidad y la conciencia de clase. Su arte aspira a crear espacios donde la música funcione no solo como un medio de expresión, sino también como un catalizador para el pensamiento crítico y la transformación social.