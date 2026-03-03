Luis Miguel del Amargue y Bulin 47 cierran Carnaval Vegano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El repertorio de bachatas románticas de Luis Miguel del Amargue y la música urbana de Bulin 47, cerraron por todo lo alto el Carnaval Vegano 2026 ante una multitud que llenó todos los rincones de la avenida Pedro A. Rivera de la ciudad olímpica y carnavalesca.

El viernes 27 de febrero, además de celebrar el Día de la Independencia Nacional, las calles de La Vega se llenaron de colorido y música desde tempranas horas de la tarde, y en la noche el gran público se trasladó a la gran tarima para disfrutar de las atracciones artísticas del último concierto de esta edición.

Luis Miguel del Amargue deleitó a jóvenes y adultos con sus éxitos “Amor de una noche”, “No notas”, “Bala perdida”, “Se acabó lo bonito”, “De rodillas te pido”, “Hoja en blanco”, “Abrázame amor” y “”Luisa Mará”, entre otros. Mientras Bulin 47 interactuó con la audiencia a ritmo de sus temas “Me arreglé”, “Po po po”, “Lo que te quilla”, “Tu ta rápido”, “Calorazo” y “Pra pra”.

Las salidas de los famosos diablos cojuelos y sus personajes se produjeron los domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero, y el espectacular cierre el pasado viernes 27 de febrero

El Carnaval Vegano 2026 llegó a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país.

La producción general del evento cultural y folklórico está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del carnaval cuentan con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Alberto Vargas, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.