Luz García será presentadora oficial de la 3ra gala del Premio Mujeres que Inspiran

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Santo Domingo. – La reconocida comunicadora Luz García será la presentadora oficial de la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran, gala en la que se reconocerán a siete mujeres de diferentes áreas de la sociedad.

“Para mí este premio, es más que un evento, es la oportunidad de celebrar el talento, el esfuerzo y esas historias que realmente nos mueven como sociedad. Asumo este reto con toda la ilusión y con el compromiso de hacer brillar cada momento de esta noche tan especial para la mujer dominicana”, manifestó la conductora de “Noche de Luz” a través de un comunicado.

Con más de 20 años de trayectoria, Luz García, ha estampado su sello, dentro de la comunicación, por apostar a la innovación, cosa que se evidencia a través de su espacio “Noche de Luz”, al que ha dedicado más de dos décadas de pasión y compromiso.

La ceremonia de los Premios Mujeres que Inspiran se llevará a cabo el miércoles 23 de junio en el Teatro de Casa San Pablo y cuenta con la producción general, por tercer año consecutivo, de Elka Núñez, presidenta de Resolto, quien liderará la conceptualización y puesta en escena de la ceremonia.

El premio cuenta con el patrocinio oficial del Banco Popular, reafirmando el respaldo del sector empresarial a iniciativas que visibilizan el liderazgo femenino en la sociedad, así como del Ministerio de Cultura y Grupo Inicia.

"Para nosotros es un gran privilegio poder contar con el talento de una mujer que ha logrado posicionarse a través de los años, con pasión y entrega a una profesión que respeta y a la que le ha entregado lo mejor de ella”, comentó Emelyn Baldera, productora ejecutiva e ideóloga de la premiación.

El Premio Mujeres que Inspiran, se ha convertido en tan solo tres ediciones en referencia obligada, en torno a una propuesta seria donde se reconoce el talento que trasciende en el tiempo, que tiene arraigo y que además “está aportando a su comunidad, a su municipio o al país. Seguiremos creciendo y por eso ya hemos anunciado una nueva categoría, siempre actualizados con lo que se necesita reconocer en estos tiempos, para que sea una real referencia para las nuevas generaciones”, sostuvo Baldera, quien junto al Consejo Consultivo, tienen la misión de escoger las siete mujeres que serán reconocidas en la noche del 23 de junio, representando las categorías de: Educación, Superación Profesional, Compromiso Social, Emprendimiento, Trayectoria Profesional, Líder del Año y liderazgo Digital, esta última, habilitada para esta edición.

La visión de los Premios Mujeres que Inspiran es clara y a través de ellos se busca construir una red sólida de mujeres referentes, capaces de motivar a nuevas generaciones, promover la sororidad y consolidar una cultura de reconocimiento al mérito y el legado femenino en todos los ámbitos. Es importante recordar que las postulaciones para esta edición, aún están abiertas hasta el 5 de mayo.