Manny Pérez sorprende al presentar “La Vida Chueca”

En algunos tramos del camino, la vida suele complicarse hasta para la persona más fuerte, y el recorrido del actor y director Manny Pérez no ha sido la excepción.

Acostumbrado a narrar historias con profundidad social, el cineasta dominicano vuelve a explorar sus raíces pero ahora debutando en la comedia, con “La Vida Chueca”; una cinta escrita y dirigida bajo su propia lupa.

Dinámica con actores

Entre la primera vez y la experticia de trayectorias consolidadas, en la cinta escrita y dirigida por el protagonista de “La Soga”, Pérez recurre a la técnica de combinar “cast” entre talento emergente y figuras consagradas, como es el caso Juan Fernández, uno de los intérpretes dominicanos de mayor proyección internacional.

También se suma el elenco, el cómico Carlos Sánchez, Ovandy Camilo y el propio Pérez. Asimismo, Lia Lockhart, Dominique Telemaque, La Pitonisa, El Nephew y Splou.

Rodaje y estreno

La película será filmada en Santiago de los Caballeros y en La Ciénaga, bajo la producción ejecutiva de Ramón y Celines Verás de Un Chin Media. Se prevee su estreno en cine el próximo año.

“La vida chueca no romantizará el bajo mundo. Lo humanizará. Aquí no hay villanos de caricaturas. Hay decisiones, hay orgullo, hay heridas abiertas. Es una historia nacida en la esquina, pero contada para todos, porque todos, en algún momento, hemos doblado”, manifestó Manny Pérez.

Contexto

La historia aborda la vida de un ex limpiabotas, medio cojo, que cree que puede arreglar su vida pagando una deuda mortal. Sin embargo, entre un hijo perdido, un amor que aun arde y un hermano que no lo suelta, descubre que el verdadero precio no es la deuda, si no la familia.

Otras filmes de Pérez

El actor criollo tiene un importante background en el cine internacional. Sin embargo, cabe destacar que no ha dejado de apostar al cine local, ya que producciones como “Colao I y II” (2017-2023), “Veneno”, en honor al luchador Jack Veneno” (2017), “El Rey de Najayo” (2012) y “La Soga”I, II, III (2010, 2022 y 2023) han sido dirigidas o actuadas por el santiaguero que ha participado en varias series de televisión y películas estadounidenses.