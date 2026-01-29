Marc Anthony y otras figuras celebran “la dulce espera”

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La cigüeña empezó el 2026 con mucho trabajo y varios anuncios de crecimiento familiar en el mundo del espectáculo y, vaya, que el salsero Marc Anthony tampoco se quedó de brazos cruzados.

Ayer al medio día, el padre de siete hijos, anunció que, junto a su esposa Nadia Ferreira, esperan su segundo bebé. La pareja compartió la noticia con evidente felicidad, especialmente la modelo, al revelar que en su hogar el amor vuelve a multiplicarse.

Casados desde el 2023, mismo año en que dieron la bienvenida a su hijo Marcos, celebran 3 años de matrimonio.

Úrsula Corberó

Pero ellos no están solos en esta nueva etapa. La actriz española Úrsula Corberó (36), recordada por su icónico papel de “Tokio” en “La Cas a de Papel” también está “en cinta” como decimos en buen dominicano.

Coberó cuenta los días para conocer a su primer descendiente, previsto para nacer en el primer trismestre de este año.

A nivel internacional, el recuento sigue creciendo en la televisión.

La exintegrante de RBD, Dulce María (40), está que no se da por nadie tras “la sorpresiva” noticia de la llegada de otro bebé, pese a que había considerado quedarse con su primera hija María Paula, por temas de edad.

A esta ola se suman Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes, alejado de los escenarios y desde la tranquilidad de su residencia en Madrid, se preparan para recibir a su segundo hijo.

Ambos, tienen un hijo de relaciones anteriores.

La realeza dominicana también se suma a la ola de embarazos.

La presentadora de noticias Julieta Arias disfruta la experiencia de esperar a su primer hijo, mientras que la comunicadora Yuberkis Peralta sumará un tercer hijo a la familia que ha formado con Marcos Bona.