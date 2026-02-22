Mariasela Álvarez es coronada Reina Momo del Carnaval de Punta Cana 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Mariasela Álvarez (Miss Mundo 1982) fue coronada esta tarde REINA MOMO DEL CARNAVAL DE PUNTA CANA 2026, en una gala celebrada, frente a Puntacana Village.

Con esta distinción, Álvarez se convierte en la segunda mujer en ostentar el título en la historia del evento, que se realiza desde 2008 y es el más importante de la región Este del país.

En 2020, la merenguera Milly Quezada fue la primera mujer en recibir la corona. La presentadora llegó escoltada en un vehículo de colección, conducido por el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri.

Reina del Carnaval

"Esta coronación es una de las sorpresas más esperadas de la gala, ya que la distinción se otorga a personalidades nacionales destacadas e influyentes que inspiran con su labor a la sociedad dominicana y promueven el arte, la cultura y el deporte", destacó Rainieri.