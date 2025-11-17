MarteOvenuS prepara concierto “Colección de Amor en Vivo”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La agrupación dominicana de rock MarteOvenuS prepara su concierto “Colección de Amor en Vivo”, para el jueves 4 de diciembre en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8:30 de la noche.

La velada estará sustentada por las 12 canciones extraídas del disco del mismo nombre publicado el año pasado, donde la banda liderada por la cantante Ana Fe y el guitarrista Luis Payán, estará acompañada de excelentes músicos e invitados de la talla de Pavel Núñez y Laura Rivera, entre otros.

Este concierto de MarteOvenuS llega por primera vez a Santo Domingo, luego del éxito hace unos meses en Santiago, donde el público podrá disfrutar de hermosas y bien logradas canciones como “Que será de ti”, “Nosotros”, “Bésame mucho”, “Tú me acostumbraste”, “Noche de ronda” y “Ando buscando un amor” y otros que completan la docena de boleros del cancionero latinoamericano.

El grupo que se distingue por su fusión de rock, con ritmos afro-caribeños e indie-folk, invita a sus seguidores a vivir este homenaje al amor en su forma más pura. Las boletas para el concierto “Colección de Amor en Vivo” están a la venta en www.tix.do