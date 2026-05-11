Maternidad tardía: el ejemplo de Cameron Diaz y otras famosas que desafían convenciones

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Cameron Diaz lo tiene claro: las reglas están para romperse. En una sociedad y, sobre todo, en una industria del entretenimiento que a menudo se empeñan en imponer calendarios estrictos y fechas de caducidad a las mujeres, la actriz ha decidido ser dueña de sus propios tiempos.

La gran sorpresa ha saltado este mes de mayo de 2026. A sus 53 años, la inolvidable protagonista de There’s Something About Mary y su esposo, el músico Benji Madden, de 47, han sorprendido a todos al hacer público el nacimiento del que es ya su tercer hijo: el pequeño Nautas Madden.

Con el nacimiento de Nautas, los Madden-Diaz ya son oficialmente familia numerosa. El bebé se une a la primogénita de la casa, Raddix, nacida en 2019, y a Cardinal, que llegó al mundo en 2024.

Desde que se casaron en una ceremonia íntima en 2015, la pareja ha apostado por llevar una vida tranquila y muy lejos de los flases. De hecho, Cameron empezó a buscar ese entorno alejado de los focos en 2014, cuando decidió abandonar la actuación tras el estreno de la película Annie.

A pesar de ello, es habitual que en redes y medios surja el debate cuestionando si una famosa es demasiado mayor para criar a un bebé. Sin embargo, a la actriz no le quita el sueño el escrutinio público: lo único que le importa ahora mismo es pasar tiempo de calidad con su familia.

Es más, hace poco zanjaba el debate tirando de sentido del humor: “La única presión que tengo es vivir hasta los 107 años”, dijo para OK Magazine. Y es que, lejos de sentirse agotada, confiesa tener “las ideas más claras y mucha más energía ahora que cuando tenía 25”.

Para ella, la maternidad madura es un verdadero privilegio porque le permite estar “presente al 100%”. En definitiva, es una etapa que, según sus propias palabras, le ha “abierto un mundo de posibilidades”.

Y el caso de Cameron no es, ni mucho menos, una excepción. Su historia supone el ejemplo más reciente de mujeres que están rompiendo los moldes de siempre, haciendo oídos sordos a los clásicos estigmas médicos vinculados a la edad y apostando por la madurez y la experiencia vital como ventajas a la hora de afrontar la maternidad.

Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen: la actriz que tuvo a su quinto bebé a los 54 añosFuente externa

Famosa por su intensa vida pública en el Hollywood de los años 80, la actriz y modelo danesa Brigitte Nielsen volvió a romper todos los esquemas cuando en junio de 2018, a sus 54 años, dio la bienvenida al mundo a su hija Frida junto a su marido, Mattia Dessi.

Frente al hermetismo que suelen guardar otras famosas sobre cómo logran ser madres a esas edades, ella prefirió hablar claro sobre lo difícil que fue el proceso. Durante más de diez años pasó por tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV).

Todo ello a pesar de que los pronósticos médicos jugaban en su contra: le daban apenas un 2,5% de probabilidades de éxito. Pero su empeño fue mucho más fuerte: “Siempre decía: ‘Quiero hacerlo hasta que no queden más embriones’. Alguien tiene que ganar la lotería”, dijo en entrevista con The Irish Times.

La actriz ya era madre de cuatro hijos varones adultos, fruto de matrimonios anteriores. Aun así, llevó esta nueva gestación con un secretismo preventivo. De hecho, se lo ocultó hasta a su propia madre. No lo desveló hasta la semana 27, cuando su equipo médico le garantizó que el bebé contaba con un 98% de probabilidades de supervivencia.

Naomi Campbell

Naomi CampbellFuente externa

Si hay alguien experta en manejar sus propios tiempos y dejar al mundo sin palabras, esa es la supermodelo británica Naomi Campbell. Y así lo demostró en mayo de 2021. A sus 50 años, revolucionó internet al desvelar por sorpresa que acababa de ser madre de una niña.

La discreción respecto a su proceso fue absoluta: “Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que la iba a tener. Pero es la mayor bendición que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho en mi vida”, explicó para British Vogue.

Pero la cosa no quedó ahí. En junio de 2023, Campbell dio un paso más y sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir la llegada de su segundo hijo, esta vez un varón, a los 53 años.

Junto a una fotografía en la que se veía la manita de su hija mayor sosteniendo la del recién nacido, la modelo dejó por escrito una reflexión: “Mi pequeño amor, sabes que eres apreciado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia” y sentenció que “nunca es demasiado tarde para ser madre”.

Laura Linney

Laura LinneyGuetty Images



La nominada al Óscar Laura Linney es otra famosa que fue capaz de llevar su embarazo en el más absoluto de los secretos, cogiendo al público y a la prensa por sorpresa cuando su representante dio la noticia: en enero de 2014, a sus 49 años, acababa de dar a luz a su hijo Bennett.

Fiel a su característico estilo reservado, la intérprete tardó un tiempo en hablar sobre su decisión de ser madre en la madurez: “A decir verdad no soy una defensora de tener hijos más tarde, pero, para mí, ha sido maravilloso y estoy profundamente agradecida”, dijo en declaraciones recogidas por The Guardian.

Geena Davis

Geena DavisSHAYAN ASGHARNIA

La oscarizada protagonista de Thelma & Louise, Geena Davis, no se conformó con estrenarse en la maternidad pasados los 40, sino que lo hizo a lo grande. Después de dar la bienvenida a su primera hija, Alizeh, a los 46 años, la actriz completó la familia con el nacimiento de los gemelos varones Kaiis y Kian cuando ya tenía 48.

En su caso, retrasar los tiempos no fue fruto de la casualidad, sino una elección consciente: Davis sentía que carecía de la autoestima suficiente y que primero debía madurar a nivel personal antes de asumir el inmenso reto de educar a un hijo.

Lejos de arrepentirse de esa espera, lo resumió con total sinceridad en una entrevista con Good Housekeeping: “Si hubiera tenido hijos antes, fácilmente podría haberme convertido en una de esas madres que se involucran demasiado e intentan vivir la vida a través de ellos”.

Rachel Weisz

La experiencia de la actriz británica Rachel Weisz es la prueba perfecta de que, por mucha planificación que haya, la vida guarda a veces un as bajo la manga. Casada con el también actor Daniel Craig, la maternidad y la paternidad no eran territorios nuevos para ninguno de los dos.

Ella ya aportaba a la pareja un hijo de 11 años, fruto de su relación previa con el director Darren Aronofsky. Craig, por su parte, tenía una hija de 25 años. Pero, a pesar de ello, en abril de 2018, cuando ella tenía 48 años, saltó la noticia: estaban esperando un bebé.

Frente al hermetismo de otras compañeras de profesión, la actriz lo anunció en una charla con The New York Times: “Daniel y yo estamos muy felices. Vamos a tener un pequeño humano. Estamos ansiosos por conocerlo. Todo es un gran misterio”.

Janet Jackson

Janet JacksonASSOCIATED PRESS

Si miramos hacia la industria musical, nos encontramos con uno de los casos más mediáticos. Janet Jackson, artista y hermana del Rey del Pop, se estrenó en la maternidad el 3 de enero de 2017. Ese día nació su primer hijo, Eissa Al Mana, cuando la artista acababa de cumplir los 50 años.

El pequeño llegó al mundo durante su matrimonio con el empresario Wissam Al Mana. Sin embargo, la pareja se separó a los pocos meses de nacer el niño y, desde ese momento, Jackson asumió la crianza como madre soltera.

La cantante tomó entonces una decisión: no quería depender de ayuda externa para el día a día. Y así lo comunicó: “No tengo niñera. Lo hago todo yo misma. Si mi madre lo hizo con nueve hijos, no hay razón por la que yo no pueda”, dijo para Stellar Magazine.

Además, también reflexionó sobre su nueva vida en declaraciones recogidas por Billboard: “Mi hijo me ha demostrado que el amor, por muy profundamente que creas haber experimentado esa emoción, siempre puede ir más allá: el amor es ilimitado”.

Así, en conjunto, las experiencias de Cameron, Brigitte, Naomi, Laura, Geena, Rachel y Janet componen un retrato significativo sobre cómo está cambiando el papel de la mujer en la sociedad actual. Porque, lo que durante mucho tiempo se vio como la barrera infranqueable del “reloj biológico”, para ellas ha sido el punto de partida de una nueva etapa.