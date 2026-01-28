MBS Music UK suma Renegade Enterprises a su portafolio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa MBS Music UK anunció la adquisición de Renegade Enterprises, una compañía con operaciones consolidadas en Australia, Europa y Estados Unidos, reconocida por la adquisición, gestión y desarrollo de catálogos clásicos de alto valor cultural, con un fuerte anclaje en repertorios caribeños de la República Dominicana.

La operación marca un movimiento estratégico clave para MBS Music UK en su plan de expansión internacional, integrando un portafolio con identidad, legado y performance comprobado, y proyectándolo hacia una nueva etapa de crecimiento, monetización y visibilidad global.

A partir de esta adquisición, ese motor creativo y patrimonial se integra a la estructura de MBS Music UK, combinando legado artístico + tecnología + estrategia territorial. El objetivo es claro: preservar la esencia del repertorio clásico mientras se amplifica su alcance en el ecosistema digital, audiovisual y de sincronización internacional.

En las próximas semanas, MBS Music UK avanzará con una fase intensiva de integración enfocada en consolidar procesos, optimizar el control del catálogo y activar estrategias de crecimiento por mercado, con especial énfasis en el rendimiento digital, la monetización de activos y la expansión territorial dentro del ecosistema global de la música.