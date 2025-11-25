“Mega Parranda Navideña” celebra 40 aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La “Mega Parranda Navideña”, evento producido por Luis Medrano, celebra su 40 aniversario para disfrute de los habitantes de gran parte del país en la temporada más alegre del año.

Entre los artistas destacan Fernando Villalona, Luis Miguel del Amargue, Chimbala, Wason Brazobán, Omega, Jandy Ventura, Steffany Constanza, Sergio Vargas y el Rubio del Acordeón.

Además Teodoro Reyes, El Chaval, Silvio Mora, Bulin 47, El Blachy, Eddy Herrera, Aníbal Bravo, Aramis Camilo, Toño Rosario, Fefita La Grande, Conjunto Quisqueya, Krispy, Los Hermanos Rosario, Mozart La Para, Kinito Méndez y Allendy, entre otros.

Las fiestas gratis para el público, con el apoyo del presidente Luis Abinader, iniciaron la semana pasada en el parque de Baní y el pasado domingo 23 de noviembre en el Faro a Colón (Santo Domingo Este).

Esta noche, la “Mega Parranda Navideña” estará en Mao (Valverde), para celebrar el 143celebrando de ese muncipio de la provincia Valverde, en el Parque Amado Franco Bidó.

El merengue, la bachata, la salsa y la música urbana, encenderán la Navidad en Villa Sombrero, Baní, el viernes 28 de noviembre en el Parque Central.

Lo propio sucederá el sábado 29 de noviembre en el Parque Eugenio María de Hostos de la capital en el Distrito Nacional, y el martes 2 de diciembre en Cotuí (provincia Sánchez Ramírez) en la Avenida del Parquecito.

Con una dinámica y entusiasta animación a cargo de populares comunicadores nacionales y locales, la “Mega Parranda Navideña” en su 40º aniversario invadirá Santa Bárbara de Samaná el miércoles 3 de diciembre en el Malecón.

Así mismo, Nagua el jueves 4 de diciembre, San Francisco de Macorís el viernes 5 de diciembre y Salcedo el sábado 6 de diciembre, todos en sus respectivos parques centrales. En Moca el domingo 7 de diciembre, en Las Matas de Farfán el miércoles 10, en San Juan de la Maguana el jueves 11 y Neyba el viernes 12 de diciembre.