Las mejores fotos de los Premios Soberano que tienes que ver

Lo mas bonito de la gala
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Galas que quedaron plasmadas en los lentes fotográficos
La noche de este miércoles la Republica Dominicana celebró su máximo galardón a la cultura y arte en los Premios Soberano 2026.
Alli no solo se destacó el trabajo de los artistas, sino también los atuendos con los que estas estrellas desfilaron por la alfombra roja,
Galas que quedaron plasmadas en los lentes fotográficos que mencionamos a continuación:
• Luz García
Foto: Joel Guzmán
• Millizen Uribe
Foto: Hairo Rojas
• Melissa Matos
Foto: Yael Duval
• Karen Yapoort
Foto: Joel Guzmán
• Georgina Duluc
Foto: Joel Guzmán
• Nashla Bogaert
Foto: Charlie Medina
• Nahiony Reyes
Foto: Ashby Demorizi
Millizen Uribe