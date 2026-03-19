Las mejores fotos de los Premios Soberano que tienes que ver

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La noche de este miércoles la Republica Dominicana celebró su máximo galardón a la cultura y arte en los Premios Soberano 2026.

Alli no solo se destacó el trabajo de los artistas, sino también los atuendos con los que estas estrellas desfilaron por la alfombra roja,

Galas que quedaron plasmadas en los lentes fotográficos que mencionamos a continuación:

• Luz García

Foto: Joel Guzmán

• Millizen Uribe

Foto: Hairo Rojas

• Melissa Matos

Foto: Yael Duval

• Karen Yapoort

Foto: Joel Guzmán

• Georgina Duluc

Foto: Joel Guzmán

• Nashla Bogaert

Foto: Charlie Medina

• Nahiony Reyes

Foto: Ashby Demorizi

Millizen Uribe

Periodista Millizen UribeHairo Rojas

Comunicadora Melissa SantosYael Duval

Comunicadora Luz GarcíaJoel Guzmán

Georgina DulucJoel Guzmán