Melissa Hanley, es la nueva Teen Petite Towering Universe

La modelo Melissa Hanley, hizo historia al convertirse en la primera dominicana en ser elegida como la nueva Teen Petite Towering Universe, en la edición internacional del certamen, celebrado, este mes, en Asunción, Paraguay, un logro que refleja su dedicación, esfuerzo y gran talento.

“Este éxito no habría sido posible sin el apoyo incondicional de un maravilloso equipo y miembros de la familia, quienes contribuyeron con su experiencia y habilidades en cada etapa del certamen”, afirmó la beldad dominicana.

Una de las personas claves que la acompañaron en este recorrido, fue Daniel Mateo, director ejecutivo de la prestigiosa agencia Queen’s Academyrd y manejador de Melissa.

“El señor Mateo estuvo presente a lo largo de todo el trayecto, brindándome un importante apoyo y una efectiva dirección estratégica. Un trabajo que tuvo mucho que ver con mi triunfo”, afirmó Hanley.

De igual manera, la señora Florys Jiménez, directora general de la agencia, quien, “desde la distancia y tierras extranjeras, me asistió en la preparación y presentación de la oratoria, ayudándome a perfeccionar mi discurso y comunicación”, detalló la nueva reina.

Modelo dominicana Melissa Hanley

Asimismo, otro integrante importante del equipo lo fue el diseñador dominicano Eddy Rambaldy, quien fue responsable de proporcionarle todos los outfits que Melissa utilizó durante el certamen.

“Su trabajo fue reconocido, ya que obtuvo la medalla al "Mejor Traje Alegórico", en la preliminar del certamen”, informó Melissa.

"También -continua -una mención especial a Melany Mijares por su apoyo incondicional en todo este proceso, confeccionando para mí el traje de villana de Disney, el vestido para la visita al museo y los 2 trajes de baños hechos a mi medida, que me hicieron lucir espectacular".

Por igual, a la diseñadora Alejandra Trujillo, quien confeccionó el traje Safary titulado "Armada de Cadenas de Amor Propio", inspirado en el amor propio que cada mujer debe tener. Un traje que destacó por su elegancia, originalidad, y fuerza, reflejando la constancia y valentía de Melissa.

De igual manera, talentoso estilista venezolano Josemith Lugo (Pachi), quien estuvo a cargo de la producción de peinados y maquillaje, garantizando que Melissa luciera impecable durante todas las presentaciones.

“Asimismo, quiero agradecer al doctor Pavel Rodríguez y a su equipo por ayudarme a lograr la mejor sonrisa en el certamen de belleza. Gracias a su profesionalismo, pude dar lo mejor de mí, y a todos los familiares y amigos me dieron su importante apoyo”, afirmó la reina.

También la reina Mis Mundo Latina 2024 Laura Villar, encargada de la pasarela, quien perfeccionó el caminar y la presencia escénica de Melissa, asegurando que luciera confiada y elegante sobre el escenario.

Mención especial a “Pasta Lovers by Chef Pablito” por financiar y apoyar toda su carrera como modelo.

Por último, reconocer el talento de José Ramírez de “Nail it Beauty & Lounge” por el trato "tan profesional con el cuidado de mi cabello durante todo este proceso de preparación".

Trayectoria

Melissa Hanley Durán, nació en Alma Rosa II, Santo Domingo Este. Desde pequeña, Melissa mostró una profunda pasión por el modelaje y la belleza. Muestra de ello es que a los 16 años, su talento la llevó a ganar el certamen Teen Petite Towering Universe RD 2025 en Santo Domingo; un logro que marcó el inicio de su exitosa carrera.

Ha participado en eventos de renombre tales como RD Fashion Week y Premios Fashions Top Model internacional, entre otros.

Por igual ha modelado para diseñadores de prestigio tales como: Alejandra Trujillo, Eddy Rambaldy, Patricio Chávez (Chile), Resulta y Resalta (México), Los Rayados (México), ByBoneri (México), Michelle Paredes (México), Cinthia Francisco, David Atelier y Carol Kate, entre otros.

A sus 17 años, cursa el último año de la secundaria en El Centro Educativo Bíblico Cristiano Alma Rosa, posee certificación profesional en inglés y es Meritoria año tras año. Por igual, un notable talento en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Los interesados en seguir la carrera de esta talentosa modelo y reina pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram: melissaehanley.