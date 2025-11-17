Melissa talento formado por la disciplina

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

La versatilidad es una de las cualidades que caracteriza a muchos de los comunicadores dominicanos. La mayoría presenta, anima, canta, baila, actúa, produce y hasta dirige... en fin, hace de todo, pero, lo que casi no abunda y más en los talentos nuevos, es la disciplina, algo que le sobra a Melissa Santos.

Esta chica llegó a los medios de comunicación con un objetivo bien claro: trabajar para trascender y mantenerse, pero casada con la disciplina.

“Yo he decidido enfocarme en lo positivo y en todas las oportunidades que a mi me han dado y si yo lo veo a través de esas oportunidades, los escenarios donde he tenido el honor de presentar, todo lo contrario debería sentirme muy agradecida con Dios y con la gente que me da la oportunidad”, respondió Santos al preguntarle que si en algún momento de su carrera, se ha sentido infravalorada.

Melissa, en estos momentos en uno de los talentos de “La Opción 13.0” y “Too Much en la Noche”, espacios donde se ha podido desarrollar y demostrar diversas facetas no solo como animadora y conductora, también como humorista al encarnar diversos personajes con los que sigue demostrando su capacidad.

Este año ha sido de consolidación para Melissa, quien celebra una década de trayectoria en los medios dominicanos. Con talento, disciplina y carisma, se ha ganado un lugar de respeto y cariño en la industria, combinando elegancia, humor y credibilidad en cada presentación.

“Cecilia García, Lummy Lizardo, y Hony Estrella son mujeres que son parámetros para mí en todo el sentido, porque comunican, animan, actúan, hacen cine, teatro y es precisamente lo que yo quiero lograr con mi carrera”, reveló la comunicadora en un encuentro con la prensa.

Recientemente, Santos, quien celebra una década de carrera, brilló como animadora oficial del evento internacional “RD vs. PR Showdown”, en el Citi Field de Nueva York, estadio de los Mets de las Grandes Ligas (MLB).

Santos aspira incursionar también en cine.