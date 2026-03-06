Merenguero motiva a jóvenes con su música

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego del éxito logrado con el merengue “Abatido”, junto a Farruko, el cantante Makaco se sigue posicionando como el relevo más prometedor del mambo de calle y lanza “Joseando”, una canción que resalta a los jóvenes que han logrado el éxito con sacrificio y disciplina.

Este sencillo, del cantante que ha logrado gran proyección internacional de la mano del sello discográfico de Farruko, Carbon Armor LLC, forma parte de un EP que saldrá este año.

“Con esta nueva canción queremos lograr mayor impacto del que estamos teniendo con ‘Abatido’, la idea es llenar ese espacio que los consumidores de merengue urbano tienen; también conquistar un nuevo público y que nuestra gente sepa que hay nuevos colores en nuestro merengue”, resaltó Jordano Luciano de la Cruz, conocido como Makaco “El cerebro”.