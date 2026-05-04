"La moda es arte"
Met Gala 2026: alfombra roja y exposición Costume Art
La exposición central, titulada Costume Art, abrirá sus puertas el 10 de mayo y se extenderá hasta enero de 2027 en las nuevas Condé M. Nast Galleries, un espacio de casi 12.000 metros cuadrados
El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelve a ser el epicentro cultural del año con la llegada de la Met Gala 2026, una cita que reúne a las figuras más influyentes del mundo. Este año, las anfitrionas Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams prometen una velada inolvidable bajo el lema “Fashion is art”.
La alfombra roja, siempre viral y comentada, se transformará en un auténtico lienzo donde cada invitado reinterpretará el código de vestimenta con propuestas que van desde evocaciones clásicas inspiradas en la antigüedad helenística hasta arriesgadas apuestas de anatomía y desnudez, en sintonía con la tendencia del naked dressing.
La exposición central, titulada Costume Art, abrirá sus puertas el 10 de mayo y se extenderá hasta enero de 2027 en las nuevas Condé M. Nast Galleries, un espacio de casi 12.000 metros cuadrados. Allí, la moda dialogará con las bellas artes a través de cientos de piezas que exploran el cuerpo vestido como obra de arte.