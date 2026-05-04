Met Gala 2026: alfombra roja y exposición Costume Art

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelve a ser el epicentro cultural del año con la llegada de la Met Gala 2026, una cita que reúne a las figuras más influyentes del mundo. Este año, las anfitrionas Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams prometen una velada inolvidable bajo el lema “Fashion is art”.

La exposición central, titulada Costume Art, abrirá sus puertas el 10 de mayo y se extenderá hasta enero de 2027 en las nuevas Condé M. Nast Galleries, un espacio de casi 12.000 metros cuadrados.Vogue España

La alfombra roja, siempre viral y comentada, se transformará en un auténtico lienzo donde cada invitado reinterpretará el código de vestimenta con propuestas que van desde evocaciones clásicas inspiradas en la antigüedad helenística hasta arriesgadas apuestas de anatomía y desnudez, en sintonía con la tendencia del naked dressing.

La exposición central, titulada Costume Art, abrirá sus puertas el 10 de mayo y se extenderá hasta enero de 2027 en las nuevas Condé M. Nast Galleries, un espacio de casi 12.000 metros cuadrados.Vogue España

La exposición central, titulada Costume Art, abrirá sus puertas el 10 de mayo y se extenderá hasta enero de 2027 en las nuevas Condé M. Nast Galleries, un espacio de casi 12.000 metros cuadrados. Allí, la moda dialogará con las bellas artes a través de cientos de piezas que exploran el cuerpo vestido como obra de arte.