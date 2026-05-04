Met Gala: De máscaras futuristas a vestidos imposibles, los atuendos más locos de la alfombra

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es considerada la noche más creativa ,y arriesgada, del calendario fashion. Bajo el tema “Fashion is Art”, las celebridades apostaron por diseños que desafiaron la lógica, la estética tradicional y, en algunos casos, incluso la movilidad humana.

Trajes locos del Met GalaVogue España

Aunque la gala ya había generado expectación por el regreso de Beyoncé y la presencia de Nicole Kidman y Venus Williams como coanfitrionas, fueron los trajes más excéntricos los que acapararon titulares y conversaciones en rede