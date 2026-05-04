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Trajes raros 

Met Gala: De máscaras futuristas a vestidos imposibles, los atuendos más locos de la alfombra

Bajo el tema “Fashion is Art”, las celebridades apostaron por diseños que desafiaron la lógica, la estética tradicional y, en algunos casos, incluso la movilidad humana.

Trajes raros del Met Gala

Trajes raros del Met GalaVogue España

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es considerada la noche más creativa ,y arriesgada, del calendario fashion. Bajo el tema “Fashion is Art”, las celebridades apostaron por diseños que desafiaron la lógica, la estética tradicional y, en algunos casos, incluso la movilidad humana.

Trajes locos del Met Gala

Trajes locos del Met GalaVogue España

Aunque la gala ya había generado expectación por el regreso de Beyoncé y la presencia de Nicole Kidman y Venus Williams como coanfitrionas, fueron los trajes más excéntricos los que acapararon titulares y conversaciones en rede

Bajo el tema “Fashion is Art”, las celebridades apostaron por diseños que desafiaron la lógica, la estética tradicional y, en algunos casos, incluso la movilidad humana.

Bajo el tema “Fashion is Art”, las celebridades apostaron por diseños que desafiaron la lógica, la estética tradicional y, en algunos casos, incluso la movilidad humana.Vogue España

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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