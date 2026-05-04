Trajes raros
Met Gala: De máscaras futuristas a vestidos imposibles, los atuendos más locos de la alfombra
Bajo el tema “Fashion is Art”, las celebridades apostaron por diseños que desafiaron la lógica, la estética tradicional y, en algunos casos, incluso la movilidad humana.
La Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es considerada la noche más creativa ,y arriesgada, del calendario fashion. Bajo el tema “Fashion is Art”, las celebridades apostaron por diseños que desafiaron la lógica, la estética tradicional y, en algunos casos, incluso la movilidad humana.
Aunque la gala ya había generado expectación por el regreso de Beyoncé y la presencia de Nicole Kidman y Venus Williams como coanfitrionas, fueron los trajes más excéntricos los que acapararon titulares y conversaciones en rede
Alegría
Met Gala 2026: alfombra roja y exposición Costume Art
Lency Alcántara