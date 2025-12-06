México recibe a la escritora dominicana Raidy García y su libro “¡Reconócete!

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

México fue el escenario donde la escritora y conferencista dominicana Raidy García recibió una gran acogida durante la presentación de su libro “¡Reconócete! De la niña de ayer a la mujer de hoy” en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México 2025, uno de los eventos literarios más importantes del mundo hispanohablante.

La actividad, realizada el pasado 30 de noviembre, reunió a lectoras, profesionales del desarrollo personal y público en general, quienes conectaron con el mensaje de sanación, identidad y empoderamiento femenino que caracteriza el movimiento ¡Reconócete!, fundado por la propia autora.

Durante su presentación, García habló sobre el origen y propósito de la obra, enfocada en el liderazgo personal, el perdón, la fortaleza emocional y el proceso de reconciliación con la historia de vida de cada mujer.

“Este libro es una conversación entre la niña que fuimos y la mujer que somos hoy. Es una invitación a sanar y reconocer la fortaleza que vive dentro de cada una de nosotras”, expresó emocionada ante el público.

La distinguida escritora recibió un reconocimiento especial en la feria internacional del libro, donde las asistentes destacaron el estilo cercano y humano de la autora, así como la combinación de vivencias personales y herramientas prácticas que ofrece el libro. En la firma de ejemplares, decenas de lectoras compartieron con García y expresaron sentirse identificadas con su mensaje de transformación emocional.

“¡Reconócete! De la niña de ayer a la mujer de hoy” bajo la casa editorial Pan House ya está disponible en Amazon en formato físico y digital.